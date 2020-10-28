نيبينزيا: بعض الدول الغربية مستمرة في حماية الإرهابيين في سورية

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الدول الغربية مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سورية.

وقال نيبينزيا ردا على كلمة نظيره الألماني في مجلس الأمن كريستوف هيوسغن، التي استند فيها إلى تقارير مزعومة من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول وقوع ضحايا مدنيين في إدلب، إن ممثلي بعض الدول الغربية ما زالوا مصرين على الاعتماد على تقارير صحفية مشكوك بمصداقيتها لمعرفة ما يجري في سورية والاستشهاد بما يرد فيها من معلومات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وأضاف نيبينزيا نحن لسنا مندهشين لأنكم استخدمتم اليوم هذا المصدر للمعلومات، مشيراً إلى أن روسيا علقت مرارا على مقالات نيويورك تايمز ونشرها معلومات مزيفة حول الوضع في روسيا.

واستغرب نيبينزيا من دعوات بعض زملائه الغربيين المتكررة لوقف إطلاق النار في أنحاء سورية على الرغم من أن كل العمليات العسكرية التي تجري فيها هي لمكافحة الإرهاب، متسائلاً: عن الجهة التي يحاولون حمايتها من خلال هذه الدعوات.

في سياق متصل، أدان رئيس المجمع الروحي لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف الجرائم التي ترتكبها فلول المجموعات الإرهابية في سورية بدعم وحماية من رعاتها ومموليها الخارجيين ومنها التفجير الإرهابي الذي استهدف الشيخ محمد عدنان الافيوني مفتي دمشق وريفها.

وأوضح المفتي كرغانوف أن استشهاد الشيخ الافيوني حدث مؤلم وخسارة كبيرة للجميع، مشيرا إلى أن أولئك الذين يرتكبون تلك الأفعال المشؤومة ينتهكون بفعلتهم هذه كل القوانين الأخلاقية والروحية.

وأعرب كرغانوف عن تعازيه لوزارة الأوقاف ولكل أفراد الشعب السوري ولذوي الشيخ الافيوني، مؤكدا أن مسلمي روسيا يواصلون دعاءهم من أجل عودة السلام والاستقرار إلى ربوع سورية.