هدم 4 منازل حول القدس.. وإصابة فلسطيني دهساً في الخليل

تتواصل اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين، ولا سيما بحق الأسرى في معتقلاته، فيما يواصل الفلسطينيون صمودهم، إذ مضى على إضراب الأسير ماهر الأخرس المعتقل إدارياً في سجن “كابلان” الإسرائيلي 95 يوماً.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية ويعاني من إعياء وإجهاد شديدين وبدأ يشعر بألم في قلبه إضافة لآلام جسدية وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق وهناك تخوف من أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً يهدد حياته ويتفاقم كل لحظة جراء مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكها الصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفضها الإفراج عنه.

وشدّدت الهيئة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج العاجل عن الأسير الأخرس وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وتعليقاً على سياسات الاستيطان، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مواصلة الولايات المتحدة دعمها اللا محدود لمخططات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تكريس لخرقها قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بوقف عمليات الاستيطان.

وشدّد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة على أن زيادة الإدارة الأمريكية دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة غير قانونية ومرفوضة ومدانة لا يمكن السكوت عنها.

وأوضح أبو ردينة أن هذه الخطوة بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وتكريس لسياسة الإدارة الأمريكية في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ميدانياً، أصيب فلسطيني بجروح جراء عملية دهس نفذها مستوطن إسرائيلي شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وذكر منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور أن مستوطناً دهس الفلسطيني في قرية رفاعية شرق يطا ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة وهدمت مبنى سكنياً، كما اقتحمت تجمع واد أبو هندي البدوي الواقع بين مدينة القدس وبلدة العيزرية وأراضي برية السواحرة وهدمت ثلاثة منازل وشردت قاطنيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين في الضفة وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، واقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة وبيت لحم ورام الله وسلفيت وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم.