وسط اتهامات متبادلة.. الاشتباكات متواصلة في قره باغ

تواصلت الاشتباكات المسلحة بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم ناغورني قره باغ رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وسط اتهامات متبادلة بقصف المراكز السكنية.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان: إن القوات الأذربيجانية تواصل قصف المراكز السكنية في قره باغ وخاصة مدينة شوشي، مضيفة: إنه بالتوازي مع الأعمال القتالية أطلقت أذربيجان النار مجدداً على المراكز السكنية، ولا يزال الوضع في مضيق أفتارانوتس في غاية التوتر، وباتت مدينة شوشي المحصنة هدفاً للقصف.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بتدمير مركبات قتالية متعددة ومدافع وذخيرة للقوات الأرمينية، مؤكدة تعرض مناطق أذربيجانية للقصف من الأراضي الأرمينية، وقالت: إن القوات الأرمينية أطلقت النيران من الأسلحة الخفيفة على مراكزنا السكنية ومواقع وحدات الجيش الأذربيجاني على الحدود بين الدولتين، وأشارت السلطات الأذربيجانية في بيان إلى أن 20 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب العشرات جراء قصف القوات الأرمينية لمدينة بردعة في أذربيجان.

ورفضت وزارة الدفاع الأرمينية هذه الاتهامات واصفة البيان الأذربيجاني بأنه باطل وكاذب.

في هذه الأثناء، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قلق بلاده من استمرار القتال في قره باغ، وقال رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لما يحدث في منطقة النزاع: القتال مستمر على أي حال وهذا الأمر يسبب الأسف والقلق.