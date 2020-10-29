أرقام وضبوط “استعراضية”.. والمواطن ملّ تلك المعزوفة..!.

دمشق- محسن عبود

تطالعنا دوماً مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بأرقام وضبوط من أجل التغطية على عدم قدرتها تحقيق المطلوب في ضبط الأسواق التي تشهد فلتاناً كبيراً بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والمستلزمات الأساسية .

ومع ما تشهده أسواق دمشق من ارتفاع جنوني للأسعار، تأتي مديرية حماية المستهلك لتتغنى بما سجلت من أرقام لا تسمن ولا تغني من جوع، فالمواطن ملّ تلك المعزوفة غير المجدية في إقناع المستهلك الذي يهمه الأفعال لا الأقوال كالتي تأتي على لسان المعنيين في المديريات المعنية، حيث بيّن مدير حماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي أن عدد الضبوط خلال تسعة أشهر حتى نهاية الشهر الثامن بلغت /6875/ ضبطاً عدلياً، و/1407/ ضبوط عينة، كذلك بلغ عدد الضبوط في المخالفات الجسيمة /2203/ ضبوط في الفترة نفسها تمثّلت بالغش والتدليس /419/ ضبطاً، والإتجار بمواد الإغاثة /10/ ضبوط، ومواد مجهولة المصدر /466/ ضبطاً، والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد /405/ ضبوط، كذلك تم تنظيم /364/ ضبطاً بحق الدقيق والخبز التمويني، بحيث تم تحقيق وفر بلغ /7608/ أطنان من الدقيق، كما سجلت المديرية /71/ ضبطاً بحق مراكز المحروقات من خلال ضبط /44200/ ليتر مازوت، وتسع أسطوانات غاز، إضافة إلى قيام عناصر الرقابة بتنظيم /468/ ضبطاً بحق المطاعم، وأوضح الشبلي أنه تم حجز /43/ سيارة، وإلغاء /21/ رخصة محروقات، إضافة إلى أنه تم تنظيم /1315/ ضبطاً وإغلاقاً، وكذلك تم تنظيم /2303/ ضبوط تمت إحالتهم إلى القضاء، وتم أخذ 66 دراسة سعرية من الأسواق، منها /34/ من المواد الغذائية.

ومع أهمية تلك الأرقام في حال كانت حقيقية، ينتظر المستهلك انخفاضاً ملموساً للأسعار، ومراقبة الأسواق بشكل جدي، والابتعاد عن الاستعراض الإعلامي لهذه المديريات.