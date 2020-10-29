العثور على عملات معدنية عمرها 222 عاما

عثر رجل أمريكي يدعي “شين هوستون “يهوى البحث عن الكنوز مستخدما جهاز كشف المعادن، على عملة معدنية بقيمة “بنس” يعود تاريخها إلى عام 1798، أي من قبل 222 عاما، وينتمي للعقد الأول من تاريخ سك العملات المعدنية في أمريكا الشمالية، خلال بحثه في التراب خارج كنيسة بولاية مين شمال شرقي الولايات المتحدة، وكان وقتها برفقة صديق من نيو هامشاير.

هوستون قال إنه عثر عليه في باحة كنيسة في أمبدين سمحت له باستخدام جهاز كشف المعادن، وتعرضت العملة لبعض التغيرات جراء الظروف المحيطة، قائلا إنها يمكن تباع بمائتي دولار، لكنه لا يعتزم بيعها، والبنس لم يكن كل ما عثر عليه هوستون في تلك الرحلة، إذ عثر أيضا على بنس آخر يرجع تاريخه إلى العام 1818، وعجلة عربة كاملة وكرة ذخيرة بندقية عتيقة عيار 0,75، ما يعني أنها بريطانية الأصل. وفي سياق متصل كان احتفى لوك ماهونى، وهو خبير للكشف عن المعادن، بنجاحه بعد اكتشافه كنزا استثنائيا من عملات فضية في حقبة الحرب الأهلية، بقيمة لا تقل عن 100000 جنيه إسترليني في حقل مملوك من قبل حانة محلية. وبحث لوك ماهوني، 40 عاما، عن كنوز قديمة في جميع أنحاء العالم، وكان مندهشا عندما وجد “أكبر كنز” في حياته خلف حانة Lindsey Rose في ليندسي، سوفولك، باستخدام جهاز كاشف موثوق به Minelab Equinox 800.