سوق الانتقالات الحلبي مستمر.. واعتراض إدارة الحرية بلا نتيجة!!

حلب – محمود جنيد

استمر نشاط إدارتي ناديي الاتحاد والحرية في سوق الانتقالات “الميركاتو” رغم انطلاقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وبهذا الصدد أضافت إدارة نادي الاتحاد ثلاث صفقات جديدة لفريقها الأول من فئة الشباب بعقود تمتد لخمس سنوات، تأكيداً على النهج الذي أعلنت عنه منذ لحظة استلامها لمهامها، واللاعبون هم: علاء حمصي، حمادة قويري، إبراهيم جمرك، ومن جانبها إدارة الحرية ضمت الظهير الأيمن محمود نشمي قادماً من الطليعة، وقبله لاعب الاتحاد أيمن الصلال تدعيماً لخطها الخلفي الذي يحتاج إلى قلب دفاع لم يجده حتى الآن المدرب مصطفى حمصي الذي تأسف على فشل المفاوضات مع اللاعب المناسب لهذا المركز إسماعيل الحافظ بسبب مبالغته بالمبلغ المطلوب كبدل تعاقد، والذي وصل إلى 25 مليون ليرة، في الوقت الذي خسرت فيه إدارة نادي الحرية على ما يبدو قضية اعتراضها الذي رفعته في التاسع عشر من الشهر الجاري بخصوص اللاعبين المنتقلين إلى نادي الاتحاد (مصطفى تتان، محمد كيالي، محمد عدرة)، ونادي الحرجلة (أحمد حمو)، دون توقيع براءة ذمة من النادي، حيث أكد رئيس القسم القانوني في اتحاد الكرة بأن من حق اللاعب التوقيع مع النادي الذي يرغب بتمثيله بعد انتقاله من النادي الذي صعد معه إلى الدرجة الممتازة، من وضع الهواية إلى الاحتراف، حسب لائحة شؤون اللاعبين.