قفزة ثانية بإصابات كورونا.. وميركل تدق ناقوس الخطر

في ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا خلال آخر 24 ساعة أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا. فقد أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس عن رصد 16774 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 14964 إصابة في اليوم السابق.

وسجل المعهد 89 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، مقابل 85 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 481013 ، منها 10272 حالة وفاة.

ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) الوضع الحالي حول تفشي كورونا في البلاد بأنه “دراماتيكي”، مشددة على أن ذلك يخص جميع المواطنين دون استثناء.

وحذرت ميركل من أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يواصل الارتفاع بوتائر متصاعدة، ما يمارس ضغطاً مفرطاً على الكثير من المستشفيات الألمانية، مشيرة إلى أن هذه الديناميكية السلبية تهدد باستنزاف القدرة الاستيعابية لأقسام الرعاية الصحية في ألمانيا في غضون بضعة أسابيع.

وأعلنت ميركل الأربعاء عن فرض ما تم وصفه “الإغلاق الخفيف” في عموم البلاد، اعتباراً من الثاني من تشرين الثاني القادم وحتى نهاية ذلك الشهر، وهو يقضي بإغلاق كافة المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات الحضورية بين الناس.

ولفتت ميركل إلى أن الاستعدادات للتطعيم ضد الوباء جارية، وأن الحكومة تعمل على مبادئ توجيهية أخلاقية بشأن من يجب أن تكون اللقاحات متاحة له، وقالت للمشرعين: إن فصل الشتاء القادم سيكون صعباً، بعد أن حدّدت لهم عشرات الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا..

وأضافت ميركل: “الشتاء سيكون قاسياً.. أربعة أشهر طويلة وشاقة.. لكنها ستنتهي”.