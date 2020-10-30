أغنية وطنية جديدة للفنان كاظم الساهر

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر، أغنية وطنية جديدة بعنوان “عراقنا”، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه “يهديها إلى الشعب العراقي”، وتعبر كلمات الأغنية -التي كتبها الشاعر كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل- عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان. وقد أبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق. وكان الساهر أجرى، في وقت سابق، توزيعا جديدا لأغنيته “سلام عليك على رافديك”، وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وتمنى أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا للعراق. والجدير بالذكر، بعد عام 2003، اعتمدت أنشودة “موطني” نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدا منذ ذلك التاريخ.