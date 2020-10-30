50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 39 حالة
أعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 39 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.
وبينت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5683 شفيت منها 1937 وتوفيت 285 حالة.
وفيما يلي توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة الجمعة 30 تشرين الأول 2020 حسب وزارة الصحة:
* الإصابات:
19 في حمص
9 في طرطوس
6 في السويداء
6 في حماة
5 في حلب
5 في دمشق
* حالات الوفاة:
2 في حمص
1 في حماة
1 في اللاذقية
*حالات الشفاء:
6 في حمص
6 في اللاذقية
5 في دمشق
5 في حلب
5 في درعا
4 في حماة
4 في ريف دمشق
4 في السويداء