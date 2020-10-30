100 مليون ليرة تعبيد طرقات في الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

بدأ مجلس مدينة الحسكة بتنفيذ مشروع تعبيد وصيانة عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية في مركز المدينة، وبيّن المهندس عدنان خاجو رئيس مجلس المدينة بأن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 100 مليون ليرة سورية، وتضمنت مد مجبول زفتي للشوارع الرئيسة في المدينة، وصيانة عدد من الشوارع ضمن مركز المدينة، مشيراً إلى أن المجلس سينفذ خلال الفترة القادمة مجموعة من المشاريع الخدمية، ومنها إعادة صيانة وتعبيد عدد من الشوارع لم تكن في خطة هذا المشروع، والتي ستساهم في تحسن الواقع الخدمي في مركز مدينة الحسكة، إضافة إلى استكمال مشروع الصرف الصحي واستبدال مقاطع منه، وذلك لمعالجة الاختناقات وحالة الازدحام .