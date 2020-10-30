تنمية المواهب المسرحية الشبيبية في التمثيل والإخراج

اللاذقية – مروان حويجة

تتعدد أساليب وتقنيات سبر المواهب الفنية الشابة ولاسيما المهتمة بفن المسرح من خلال البحث المستمر عن هذه المواهب التي يقوم بها مكتب الأنشطة الفنية في فرع الشبيبة في اللاذقية، وفي رحلة بحث جديدة لاتخلو من متعة الاكتشاف والمعرفة العلمية الفنية عن المواهب الشابة المهتمة بمجال العمل المسرحي قامت قيادة اتحاد شبيبة الثورة – فرع اللاذقية مكتب الأنشطة الفنية بعرض لمسرحية (الكراسي) المصوّرة للمخرج المسرحي وليد صندقلي على/ الداتا شو/ للرفاق المهتمين بمجال التمثيل والعمل المسرحي ليكون هذا العرض خطوة أولى لهم فيتعرفوا على آليات العمل المسرحي ومراحل إنتاجه وبكل ما يحتويه من لمسات إبداعية وطاقات وتقنيات فنية تمثيلية وإبداعات مسرحية تتجلى في مجمل العمل الفني المسرحي.

وأكد الرفيق محمد سلوم رئيس المكتب المختص على أهمية هذه الأنشطة النوعية التي يجري تقديمها وعرضها ضمن رؤية عمل المكتب المستقبلية لمثل هذه الأنشطة الهادفة مشيرا إلى أن هذا العرض يجمع بين المتعة والفائدة وربما نستطيع أن نعدّه حجر أساس أو خطوة أولى وانطلاقة نوعية نحو أعمال مسرحية شبيبية من إعداد وتمثيل وإخراج كوادرنا الشابة بما يعزز ويدعم ويغني الأنشطة الفنية الشبابية الإبداعية ومنها الأنشطة والعروض المسرحية الشبيبية.