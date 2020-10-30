خطط صينية لتطوير أقمار الأرصاد الجوية

تخطط الصين لتطوير جيل جديد من أقمار فنغيون للأرصاد الجوية الأكثر تقدماً خلال السنوات الخمس المقبلة كجزء من جهودها لتقديم خدمات أرصاد جوية أفضل للمستخدمين العالميين. ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن “يوي شين ون” نائب رئيس مصلحة الأرصاد الجوية الصينية قوله: “أقمار فنغيون الصناعية لها تطبيقات مزدهرة في مجالات الملاحة البحرية والزراعة وحماية البيئة والنقل والصناعات الأخرى لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية ضخمة” موضحاً أن الصين قدمت بيانات أقمار فنغيون الصناعية ومنتجات التطبيقات إلى 115 دولة ومنطقة وسجلت 29 دولة كمستخدمي خدمات الطوارئ. بدوره قال يانغ جيون مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية: “الأقمار الصناعية المخطط تطويرها تساعد في تحقيق مراقبة أرصاد جوية مستقرة عالية الدقة وتحسين قدرات الاستجابة للطوارئ في الوقاية من الكوارث والإغاثة منها”. ووفقاً ليانغ باو هوا نائب مدير شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الشركة المصنعة لـ 17 قمراً صناعياً من الجيل الأول والثاني من فنغيون فإن الشركة ستقوم بتطوير سبعة أقمار صناعية جديدة للأرصاد الجوية خلال الفترة ما بين 2021 و2025.