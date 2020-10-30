رغم الصعوبات.. الأغنام بأعداد كبيرة في الريف المحرر

الرقة – حمود العجاج

وصلت أعداد الثروة الحيوانية في المناطق المحرّرة في محافظه الرقة في الريف الشرقي والغربي إلى نحو 500 ألف رأس من الأغنام والماعز، موزّعة على بادية معدان والمنصورة والسبخة ودبسي عفنان. وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة الدكتور محمد البوعريب أن الحالة الصحية للثروة الحيوانية جيدة مع توافر اللقاحات التي تُعطى للمواشي بشكل دوري حسب الجداول المخصّصة للتلقيح ضد الحمى القلاعية والانتروتوكسيميا والبروسيلا والباستريلا، إضافة إلى لقاح النيوكاسل المخصّص للدواجن، علماً أن اللقاحات متوافرة في المراكز البيطرية وتوزع مجاناً على المربين وكذلك اللقاحات المخصصة للأبقار.

وبيّن البوعريب أن الحالة العامة للمراعي جيدة ومتوفرة في البادية، إلا أن المجموعات الإرهابية والتكفيرية تحول دون وصول القطعان إلى بعض مناطق الرعي، بينما ترعى بعض قطعان الأغنام حالياً على ضفاف نهر الفرات من مخلفات مزروعات القطن والسمسم والذرة الصفراء والجبس البذري، مشيراً إلى أن الأعلاف الجافة تباع في الأسواق بأسعار مرتفعة الثمن، حيث يباع الشعير بسعر 450 ليرة للكيلوغرام الواحد والقمح أيضاً بـ 450 ليرة والنخالة بـ 440 ليرة للكيلو الواحد، فيما التبن يزيد سعره عن 100 ليرة سورية.

وحول الصعوبات التي تواجه الثروة الحيوانية في الريف المحرّر، دعا البوعريب إلى زيادة المقنّن العلفي للرأس الواحد من الأغنام الموزّع عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف، وإعفاء الثروة الحيوانية من الرسوم عند نقلها أو عبورها إلى الريف المحرر أو إلى أماكن بيع المواشي، حيث تكون الرسوم باهظة جداً وتنعكس سلباً على واقع الثروة الحيوانية واستقرار الأهالي والمربين، كونها تعدّ مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير جداً من الأسر.