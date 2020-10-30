قمة كلاسيكية في انكلترا وجولة هادئة في ايطاليا وإسبانيا

تعاود الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى منافساتها اليوم الجمعة بعد مشاركة أنديتها في المسابقتين الأوروبيتين: دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، والغريب هذا الموسم أن العديد من الفرق الكبيرة شهدت انطلاقة قوية أوروبياً، ومتواضعة محلياً، وبعضها لم يجد نفسه لا هنا ولا هناك.

ففي الدوري الانكليزي تشهد الجولة السابعة قمة كلاسيكية بين مانشستر يونايتد الخامس عشر وضيفه أرسنال الحادي عشر، وما يميز هذه المباراة أن الفريقين التقيا الموسم الماضي على الملعب نفسه، وفي الجولة نفسها، وانتهت وقتها المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويرغب فريق الشياطين الحمر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي دون أهداف، مستغلاً حماس فوزه العريض في دوري الأبطال على لايبزغ الألماني بخمسة أهداف نظيفة، فيما يأمل الغانرز في استعادة نغمة الانتصارات بعدما سقط في الجولتين الماضيتين أمام مانشستر سيتي ثم ليستر سيتي.

أما في ايطاليا فتعيش الفرق الايطالية أسبوعاً هادئاً نسبياً، فلن تشهد الجولة السادسة من الكالتشيو مواجهات كبيرة، رغم أن بطل الدوري في المواسم التسعة السابقة يوفنتوس بحاجة ماسة لتقديم مباراة قوية ولو أمام فريق متواضع كسبيزيا لينسي عشاقه كارثة الخسارة على أرضه أمام برشلونة الاسباني في دوري الأبطال، والتعادلين السابقين في آخر جولتين من البطولة المحلية، وسيواجه ميلان المتصدر منافسه أودينيزي الثامن عشر، ولكن من الممكن أن نشهد تبادلاً بين الوصيف نابولي وساسولو صاحب المركز الثالث حينما يلتقيان، وإن تعادلا ستكون الطرق ممهدة للانتر الرابع لاحتلال المركز الثاني إذا ما فاز على منافسه بارما الخامس عشر.

اسبانياً، وكما الدوري الايطالي، لن تكون هناك مباريات قوية في الجولة الثامنة، لكن هذا لا يعني أن الأمور ستكون سهلة على القطبين ريال مدريد الثاني وبرشلونة الثاني عشر، فلم يظهر أي منهما إلى الآن بصورته المعتادة في الليغا، رغم أن البارسا يتفوق على الريال في الأداء الأوروبي.

الجدول الكامل

الدوري الانكليزي (الجولة السابعة)

مباريات اليوم: ولفرهامبتون- كريستال بالاس 10 مساء.

مباريات الغد: شيفيلد- مانشستر سيتي 2.30 ظهراً، بيرنلي- تشيلسي 5 مساء، ليفربول- وست هام 7.30 مساء.

مباريات الأحد: أستون فيلا- ساوثامبتون 2 ظهراً، نيوكاسل- ايفرتون 4 مساء، مانشستر يونايتد- أرسنال 6.30 مساء، توتنهام- برايتون 9.15 مساء.

مباريات الاثنين: فولهام- وست بروميتش ألبيون 7.30 مساء، ليدز يونايتد- ليستر سيتي 10 مساء.

الدوري الايطالي (الجولة السادسة)

مباريات الغد: كروتوني- أتلانتا 4 مساء، انتر- بارما 7 مساء، بولونيا- كالياري 9.45 مساء.

مباريات الأحد: أودينيزي- ميلان 1.30 ظهراً، سبيزيا- يوفنتوس، تورينو- لاتسيو، 4 مساء، نابولي- ساسولو، روما- فيورنتينا، 7 مساء، سامبدوريا- جنوى 9.45 مساء.

مباريات الاثنين: هيلاس- بنيفنتو 9.45 مساء.

الدوري الاسباني (الجولة الثامنة)

مباريات اليوم: ايبار- قادش 10 مساء.

مباريات الغد: ريال مدريد- ويسكا 3 عصراً، أتلتيك بلباو- اشبيلية 5 مساء، أوساسونا- أتلتيكو مدريد 7.30 مساء، ديبورتيفو ألافيس- برشلونة 10 مساء.

مباريات الأحد: ريال بيتيس- التشي 5 مساء، سيلتا فيغو- ريال سوسيداد، غرناطة- ليفانتي، 7.30 مساء، فالنسيا- خيتافي 10 مساء.

مباريات الاثنين: فياريال- بلد الوليد 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– تواجه مانشستر يونايتد ومنافسه أرسنال في 189 لقاء، فاز الشياطين الحمر بـ 81 مباراة، وخسروا 63 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 45 مباراة.

– أكبر فوز لمانشستر يونايتد على أرسنال كان عام 2011 بنتيجة ثمانية أهداف لاثنين، بينما أكبر نتيجة للغانرز على المانيونايتد تحققت عام 1970 برباعية نظيفة.

– تواجه ميلان وأودينيزي في 88 لقاء، تعادل الفريقان بـ 31 لقاء، وانتصر الميلان بـ 38 لقاء، وخسر 19 لقاء، فيما سجل خلال هذه المواجهات 152 هدفاً، ودخل شباكه 90 هدفاً.

– تقابل برشلونة ونظيره ديبورتيفو ألافيس 23 مرة ضمن مسابقة، فاز البارسا في 17 مباراة، وخسر 4، وكان التعادل في مناسبتين، وأكبر نتيجة بينهما سجلها رفاق ميسي كانت في موسم 2017 بسداسية نظيفة.