مقتل وإصابة العشرات من عملاء “قسد” في ريفي الحسكة ودير الزور

قتل مسلح من ميليشيا “قسد”، العميلة لقوات الاحتلال الأمريكي، جراء استهداف تحركاتهم وحواجز لهم من قبل مجهولين في ريفي الحسكة ودير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن مجهولين يستقلون دراجات نارية استهدفوا بالأعيرة النارية حاجزاً لميليشيا قسد في بلدة مركدة جنوب الحسكة ما تسبب بمقتل مسلح من عناصر الميليشيا على الفور.

وأشارت المصادر إلى انفجار عبوة ناسفة كان زرعها مجهولون بسيارة تابعة لميليشيا قسد على الطريق الخرافي جنوب الحسكة ما أدى لوقوع إصابات في صفوف من يستقلون السيارة من الميليشيا.

وفي دير الزور أفادت مصادر محلية بأن مسلحاً من ميليشيا قسد أصيب برصاص مجهولين في مدينة هجين شرق دير الزور، كما أصيب عدد آخر من عناصر هذه الميليشيا إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لهم في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

في سياق متصل، جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على المنازل السكنية في القرى والبلدات في ريف الحسكة الشمالي بهدف تضييق الخناق على الأهالي ودفعهم لترك منازلهم ليقوم مرتزقة الاحتلال بنهبها وسرقتها كما حصل في مرات سابقة.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية أقدموا الجمعة على تنفيذ اعتداءات بعدد من قذائف المدفعية التي طالت قرى محيط ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.