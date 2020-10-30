يريفان تؤكد مجدداً امتلاك أدلة دامغة على إرسال النظام التركي مرتزقة إلى كاراباخ

جددت أرمينيا التأكد على امتلاكها الأدلة الدامغة على نقل النظام التركي مرتزقة إرهابيين من شمال سورية وليبيا إلى جبهات القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ ، وقال وزير الخارجية الأرميني، زهراب منا تساكانيان، إن يريفان لديها أدلة دامغة على إرسال تركيا مرتزقة من سوريا وليبيا إلى إقليم ناغورنو كاراباخ. وأضاف هذا الأمر تؤكده البيانات الاستخبارية للدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتقارير الواردة من منطقة الصراع نفسها.

بدوره، لفت وزير خارجية أذربيجان الى أن نشر أي مراقبين في إقليم كاراباخ يجب أن يتم بالتنسيق مع بلاده.

وكانت أذربيجان قد اتهمت أرمينيا بقتل 21 شخصاً وإصابة عشرات آخرين في قصف صاروخي استهدف منطقة قريبة من إقليم ناغورنو كاراباخ.

مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجيي، اتهم القوات الأرمينية بإطلاق صواريخ “سميرتش” باتجاه حي تجاري مأهول في منطقة باردا الأذربيجانية، وباستخدام قنابل عنقودية للتسبب في إصابات بالغة بين المدنيين. ونفت يريفان مسؤوليتها عنْ هذا الهجوم.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس بتدمير مركبات قتالية متعددة ومدافع وذخيرة للقوات الأرمينية، مؤكدةً تعرض مناطق أذربيجانية للقصف من الأراضي الأرمينية، ما يُعدّ خرقاً للهدنة التي كانت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا أعلنت التوصل إلىها لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ.