بطولة مصغرة لإحياء كرة السلة في الحسكة

القامشلي – عبد العظيم العبد الله

نظّمت اللجنة التنفيذية في الحسكة بطولة لكرة السلة للأعمار الصغيرة على ملاعب مدينة القامشلي المكشوفة، بهدف دعم وتشجيع اللعبة واكتشاف المواهب المتميزة فيها، وقد حقّقت البطولة كل الأهداف المرجوة، وفق ما أكده لــ”البعث” رئيس اللجنة التنفيذية في الحسكة ريمون دوشي مبيناً: شاركت أربعة فرق كروية تابعة للمراكز التدريبية في مدينة القامشلي في البطولة، بهدف دعم وتشجيع وانتقاء المواهب في هذه اللعبة، وتمّ انتقاء الأعمار الصغيرة حتى نعود للبناء وتأسيس اللعبة مجدداً، البداية كانت من القامشلي وستكون هناك جولات ميدانية أخرى في كل مناطق وبلدات المحافظة حتى نصل لمنتخب خاص في محافظة الحسكة ينافس على مستوى القطر. وأضاف: في هذه البطولة اكتشفنا الكثير من المواهب، ووجدنا حماساً كبيراً من اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية، وسنكون خير مشجعيّن لهم، وسنقدم لهم كل ما يلزم للاستمرار مع لعبتهم وتطويرها، وقد طالبنا أندية المحافظة بالتوجّه شيئاً فشيئاً نحو الألعاب المنسية وعدم الاكتفاء بكرة القدم فقط، فهناك مواهب كثيرة متفوقة في اختصاصات أخرى، وواجبنا الوقوف معها ودعمها وقبل ذلك اكتشافها.