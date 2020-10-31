“خرزة زرقا” حصل على جائزة أحسن ممثلة.. إمكانات محدودة وتفانٍ وحب

بعد مشاركته مؤخراً في مهرجان للأفلام القصيرة بالبيرو في أميركا اللاتينية خرج فيلم “خرزة زرقا”، كتابة وإخراج عبد اللطيف كنعان، بجائزة أفضل ممثلة للفنانة الشابة دوجانا عيسى خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن مشروع دعم سينما الشباب، وقد سبق ونال الجائزة الفضية في مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الأخير.

مسؤولية كبيرة

يؤكد كنعان في حواره مع “البعث” أن الجائزة بالنسبة له كمخرج هي نقطة دعم وانطلاق لمرحلة جديدة أكثر احترافية لأن الجائزة مسؤولية كبيرة تفرض عليه تقديم شيء لا تقل قيمته عن الذي سبق، وهنا يكون التحدي برأيه، منوهاً إلى أن الجائزة هي أيضاً بالنسبة للفيلم اعتراف بقيمته، وإن كان “خرزة زرقا” صُنِع بإمكانيات محدودة بحكم أنه أُنجِز ضمن مشروع دعم سينما الشباب، لكنه صُنِع بكل تفانٍ وحب من قبل الفريق من ممثلين وفنيين، موجهاً الشكر للمؤسسة العامة للسينما الداعمة دائماً للشباب، مع تأكيده على أن للشخصية التي أدتها الممثلة دوجانا عيسى، والتي نالت عليها جائزة أحسن ممثلة، خصوصية نتيجة الصراع الداخلي الذي تعيشه من تناقض بين الداخل والخارج، فهي تعيش حالة اختناق من واقعها الذي فرضته الظروف عليها إلى درجة أنها تلجأ لأي شيء للخروج من واقعها، وقد استطاعت عيسى ترجمة ما كتبه على الورق وتقمصه أمام الكاميرا من صراع يدور في أعماق الشخصية والتقلبات التي تعيشها ونقلته بصدق وإحساس وصولاً للمشاهد بخفة ورشاقة دون أن يشعر بالتصنّع أو التكلّف، فكان أداؤها وردّات أفعالها وليدة اللحظة طازجة، وفي النهاية فإن اجتهادها وحسّها المرهف هو الذي أوصلها للجائزة، متمنياً لها المزيد من النجاحات والتفوق.

فارق غير محسوس

ولأنه كاتب للفيلم كانت العملية الإخراجية بالنسبة لكنعان أسهل من حيث تصور زاوية اللقطة وحجمها واختيار مواقع التصوير والممثلين، وأصعب في عملية المطابقة من حيث كيف كانت وكيف ستصبح، موضحاً أنه عندما كتب النص كانت التخيلات والتوقعات شيء وأصبحت على أرض الواقع شيئاً آخر، وهنا برأيه يأتي عمل المخرج في مقاربة بين ما هو متخيّل وبين ما يجب أن يصنعه وكيف يجب أن يتعامل مع فريق مكون من أربعين شخصاً، مؤكداً أن هناك فارقاً بين الكتابة ومرحلة التصوير، ولكنه فارق غير محسوس من قبل من قرأ النص وشاهد الفيلم، ومع هذا ليس من الضروري برأيه أن يكون كاتباً ومخرجاً في الوقت ذاته في أعماله القادمة لقناعته أن تجربة إخراج نص من كتابة كاتب آخر هو تحدّ رائع بالنسبة له، فترجمة أفكار وتخيلات شخص آخر مهمة ولها قيمتها كمخرج يحاول إيجاد حلول وصياغة لهذه التخيلات والمشاعر ونقلها إلى الشاشة بنفس الإحساس الذي نقله له الكاتب.

التجربة الأولى

خصوصية التجربة الأولى من خلال “خرزة زرقا” بالنسبة لكنعان أن الفيلم حصل على جائزة فضية في مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الأخير في دمشق، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون بصمة في مسيرته لما تركته بداخله، فمن خلالها تعلّم الكثير في مجال الإخراج بشكل خاص والفن بشكل عام، والذي يحتاج دائماً للتعلّم والبحث والاكتشاف، مشيراً إلى أن حصوله على جائزتين جعله واثقاً من نفسه ومؤمناً بقدراته أكثر كمخرج، خاصة وأنها التجربة الأولى له كمخرج سينمائي.. من هنا فإن هذا الفيلم سيكون البوابة لدخول عالم الاحتراف وسينما الشباب، معلناً أن لديه فرصة ثانية مع المؤسسة العامة للسينما من خلال فيلم قصير ضمن منح دعم الشباب حصل عليه بعد مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب وجود مشروع فيلم قصير احترافي (إنتاج مستقل) مع صديقه المخرج علاء أبو فراج الذي سيعمل فيه مخرجاً منفذاً.

الشباب السوري

يشير كنعان إلى أن العرض الدولي الأول لفيلم “خرزة زرقا” كان في الدورة السادسة من مهرجانthe” PremioFaustoRossano Film Festival” في مدينة نابولي-إيطاليا 2020 إلى جانب مشاركته في مهرجان القلعة السينمائي بدمشق 2020، موضحاً أن عرض الفيلم خارج القطر أمر مهم لانتشار ثقافتنا وإيصال رسالة الشباب السوري الذي يطمح للعالمية، وبالتالي فإن المهرجانات الدولية كانت وسيلة لذلك.

أحسن ممثلة

وعبّرت الفنانة دوجانا عيسى عن سعادتها الكبيرة بالجائزة التي تؤكد أن الممثل أحسن صنعاً، خاصة وأن الممثل لديه حالة شك دائمة بما يقوم به، معترفة أن حصولها على الجائزة سيشكل لها حافزاً كبيراً للعمل الدائم على نفسها كممثلة لتطوير مهاراتها، موضحة أنها جسّدت في الفيلم شخصية صبية اضطرتها ظروف المدينة البائسة لتعمل في كازينو، وهي تحلم بحالة حب تعيشها، إلى أن تلتقي بشاب يُعجَب بها وهو يعيش وضعاً مادياً بائساً حيث يعمل طبالاً ضمن عراضة إلا أن الظروف التي يمر بها تمنعه من لقائها. وشكرت عيسى المخرج عبد اللطيف كنعان والممثل ميخائيل صليبي الذي قام بتجسيد شخصية الطبال وكل القائمين على العمل.

يُذكَر أن “خرزة زرقا” من تمثيل دوجانا عيسى، ميخائيل صليبي، محمد شما، رغداء هاشم.

أمينة عباس