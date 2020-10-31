تميز محلي لجمباز السلمية رغم ضعف الإمكانيات

السلمية – يارا ونوس

في ظلّ صعوبات وتحديات كبيرة، استطاع جمباز نادي السلمية تحقيق نتائج متميّزة على المستوى المحلي بفضل المواهب الواعدة وجهود المخلصين من أبناء النادي.

مدرّب الفريق علي الحلّاق أشار لــ”البعث” إلى أنه ورغم الأجهزة المتواضعة وضعف الإمكانات المتاحة للتدريب إلا أن اللاعبات نجحن في تحقيق بصمة واضحة عبر الالتزام والتمارين المتواصلة وبالتعاون بين المدربين والأهالي، كاشفاً عن وجود فريق صغيرات يضمّ ١٠ لاعبات، وفريق للناشئات يضمّ العدد نفسه، أما فريق السيدات فيضمّ خمس لاعبات، مشيراً إلى تصدّر النادي لبطولات الجمهورية خلال السنوات الخمس الماضية، فضلاً عن المراكز الأولى في الأولمبياد الوطني للناشئين إضافة لبطولات مدارس سورية.

من ناحية التدريب أوضح الحلاق أن التمارين تتمّ على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع بمعدل ثلاث ساعات لكل تدريب كون الجمباز لعبة صعبة وتحتاج لتدريب متواصل، وأكد الحلاق على أهمية الوقت التدريبي للوصول إلى المستوى المطلوب من قوة عضلية ومهارة جسدية معيّنة لتتقنها اللاعبات بشكل جيد، مبيناً أن التدريب يتمّ في الصالة الرياضية التي طالها التفجير الإرهابي منذ سنوات، والتي تعاني من عدم وجود نوافذ وتفتقد للكثير من التجهيزات الرياضية كبساط الجمباز مع عدم توفر لباس رياضي موحّد.