ثنائي رابسودي في طرطوس

يشارك ثنائي رابسودي: طارق حاتم “فلوت” ورهف شيخاني “هارب” ضمن فعاليات مهرجان برج وبحر الثالث الذي تقيمه مديرية ثقافة طرطوس بالتعاون مع كورال حنين وكورال حلم بتقديم أمسية موسيقية بعد غد الاثنين في المركز الثقافي في طرطوس السابعة مساء..

وبينت شيخاني في تصريحها لـ”البعث” أنها شاركت مؤخراً باليوم العالمي لآلة الهارب حيث كانت ضمن الفريق التنظيمي للاحتفال بهذا اليوم والمؤلف من ستة أشخاص من (سويسرا، روسيا، هونغ كونغ، سورية، إسبانيا، أميركا) والذي عمل على التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي ووضع الأفكار للمشاريع والاستراتيجيات التي سيتم تبنيها لتنفيذ الأفكار التي تم الاتفاق عليها والتي تصب في خدمة الهدف من يوم الهارپ العالمي، مبينة أنها شاركت كعازفة أيضاً في هذا اليوم ضمن الماراثون الذي شكل انطلاقة يوم الهارپ العالمي والذي ضم عازفي هارپ من ٥٠ بلداً تنوعت أشكال آلاتهم وأنماط موسيقاهم بتنوع ثقافاتهم فقدمت عمليين سوريين بامتياز بأسلوبين مختلفين تماماً وهما لمؤلفين مبدعين تفتخر أنها عملت معهما وهما زيد جبري ومحمد عثمان.

أمينة عباس