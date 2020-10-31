طهران: سنرد على أي عدوان بطريقة حازمة وقوية

أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن بلاده سترد على أي عدوان بطريقة حازمة وقوية، وقال إنه في حال أراد العدو أن ينفذ أوهامه فسيواجه رداً مدوياً ومؤلماً. وأوضح بوردستان في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء السبت أنه يتم رصد جميع تهديدات العدو بدقة لافتاً إلى أن الأسلحة والمعدات التي تتناسب مع التهديدات هي من صنع العلماء والخبراء الإيرانيين كما أنه يتم إنتاج جميع الاحتياجات في مجال الدفاع البري والجوي والبحري في إيران.

وأشار بوردستان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع اليوم بقدرة دفاعية وهجومية جيدة.

بالتوازي، أعلن الرئيس حسن روحاني فرض قيود في 25 مدينة من مراكز المحافظات الإيرانية لمدة 10 أيام لمكافحة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأوضح روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا السبت أن القيود تشمل تعطيل أنشطة المجموعات المهنية ومن بينها بشكل أساسي الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات إضافة إلى تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لمدة أسبوع آخر.

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح اليوم تسجيل 7820 إصابة جديدة بفيروس كورونا و386 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت سادات لاري أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 612772 إصابة والوفيات إلى 34864 والمتعافين إلى 481930 مصابا.