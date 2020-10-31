عضوان دخيلان في “لجنة تمكين اللغة” في القنيطرة!!

القنيطرة- محمد غالب حسين

يستغرب مختصون باللغة العربية وجود عضوين في لجنة تمكين اللغة العربية في القنيطرة ليس لهما أي علاقة بهذا المجال، حسب تأكيدات المقربين لعمل اللجنة، حيث تشير المعلومات إلى دخولهما اللجنة من باب المنصب وتأثيرهما على العمل، وما يزيد الطين بلّة عدم حضورهما الاجتماعات، إذ يأتيهما سجل الحضور للتوقيع، ويصلهما مرة أخرى ليقبضا التعويض كل ثلاثة شهور دون أن يحضرا اجتماعاً أو فعالية أو ندوة!!.

وفي متابعة للموضوع مع نائب محافظ القنيطرة حسين اسحاق الذي يدير اللجنة، ويترأس اجتماعاتها الدورية، اعتبر أن هناك إحراجات لا يستطيع دفعها أو مقاومتها أو رفضها، و علينا الإذعان لها و القبول بها- حسب كلامه!!.