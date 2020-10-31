لليوم الـ 97.. الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 97 على التوالي احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، وسط خطر شديد على حياته. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الوضع الصحي للأسير الأخرس يتدهور بسرعة وإنه يعاني من إجهاد شديد وألم في القلب ويتعرض لنوبات تشنج في مختلف أنحاء جسده ومن تشوش في الرؤية وصعوبة في النطق مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عنه كما ترفض نقله إلى أحد مشافي الضفة الغربية.

ولفت عبد ربه إلى أن الهيئة تتواصل مع المنظمات الدولية المختصة بشؤون الأسرى ومع برلمانات العالم للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه وإنقاذ حياته.

تزامناً، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية المتدهورة بسرعة للأسير الأخرس، فيما كرر المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو المخاوف بشأن استخدام “إسرائيل” الواسع النطاق للاعتقال الإداريّ من دون توجيه تهم رسمية، وأشار إلى أن للمحتجزين الحق في أن يبلّغوا التهم الكامنة وراء أي احتجاز، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة.

يُشار إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال قرابة 700 أسير منهم 300 أسير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، و10 أسرى على الأقل يعانون من السرطان وأورام بدرجات متفاوتة، وتنتهج إدارة سجون الاحتلال جملة من الأدوات التنكيلية بحق الأسرى المرضى.