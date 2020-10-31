ميليشيا “قسد” تصعّد اعتداءاتها على المدنيين في البصيرة والرقة

واصلت ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي حيث خطفت السبت عددا من أبناء قرى ناحية تل تمر بريف الحسكة ومدينة البصيرة بدير الزور وحي المشلب بمدينة الرقة، في حين قتل أحد قاطني مخيم الهول وسط حالة من انعدام الأمن داخل المخيم الذي تسيطر عليه الميليشيا بريف المحافظة الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات من مسلحي ميليشيا قسد داهمت عدداً من قرى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وخطفت عدداً من المدنيين لزيادة الضغط على الأهالي.

وفي ريف دير الزور الشرقي لفتت مصادر محلية إلى أن مجموعات من مسلحي ميليشيا قسد داهمت منازل في مدينة البصيرة واختطفت 3 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولزيادة الضغط على الأهالي لترك منازلهم في مدينة الرقة، أكدت مصادر محلية أن مسلحين من الميليشيا داهموا منزلين في حي المشلب عند الأطراف الشرقية للمدينة واختطفوا شابين بحجة التخلف عن الالتحاق بصفوف الميليشيا التي تنفذ أجندات أمريكية في المنطقة.

وفي مخيم الهول شرق مدينة الحسكة ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من مسلحي الميليشيا داهمت القسم الخامس من مخيم الهول بعد مقتل رجل برصاص مجهولين داخل خيمته.