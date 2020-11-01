الأثقال ومشكلة الاتحاد

تعقد صباح الأحد الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال والتي ستكون مخصصة لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد فترة من تولي لجنة مؤقتة قيادة اللعبة. وبعيداً عن الأمور التنظيمية التي تبدو شائكة للغاية فإن كل كوادر اللعبة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم لإنقاذها من براثن التشتت والاندثار.

وبكل موضوعية استطاعت أثقالنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحقيق قفزة جيدة على صعيد النتائج الخارجية وتمكن لاعبونا من العودة للبطولات العربية والآسيوية بكل قوة وبكل الفئات حتى أننا لامسنا التتويجات العالمية لكن بعض الأمور الإدارية أثرت على كل ماسبق.

وهنا لن نغوص في تفاصيل الموضوع كون الأهم في هذه الفترة هو إعادة التوافق بين أبناء اللعبة ونبذ كل الخلافات الشخصية، فكل حديث عن تطوير أو خطط في ظل نفوس مشحونة سيكون أقرب للمستحيل، وبالتالي تنقية الأجواء خلال اجتماع اليوم هو الهدف الذي يجب العمل للوصول إليه.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن وجود ممثلي المحافظات في الجمعية العمومية يفرض الحديث عن كيفية إنهاء ظاهرة المنشطات التي تنهش في جسد اللعبة، وكلفتها الكثير من العقوبات، وبالتالي حان الوقت لنبذ كل متورط في هذا المجال دون تهاون ،فسمعة هذه الرياضة باتت على المحك.

ختاماً، لن نكون متشائمين بما سيحمله اجتماع اليوم لكن التخوف كبير من عدم القدرة على الوصول لنتيجة في ظل حجم التباين في الرؤى والاختلاف حتى على تفاصيل العمل الصغيرة.

مؤيد البش