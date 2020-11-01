لا أضرار بشرية أو مادية في احتراق أحد محركات قطار اللاذقية – طرطوس

اللاذقية – مروان حويجة

أكد مدير فرع مؤسسة الخطوط الحديدية السورية في اللاذقية المهندس عدنان بيطار في تصريح لـ”البعث” مساء اليوم الأحد أن العطل الفني الطارئ الذي حصل في أحد محركات قطار اللاذقية – طرطوس لم يسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية، وأن عناصر فرع المؤسسة وفوج الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب في أحد محركات قطار نقل الركاب في رحلة الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في موقع قريب من مفرق جسر المزيرعة، وذلك خلال رحلته إلى جبلة، ما أدى إلى توقف القطار ونزول الركاب منه لحوالي نصف ساعة دون أن يتسبب ذلك بحدوث أية إصابات، وتم استكمال الرحلة التي تقل 333 راكباً باتجاه جبلة وسيتم نقل بقية الركاب (283 راكباً) بقطار ثانٍ من جبلة إلى طرطوس .

وأوضح بيطار أن الرحلة الثانية تواصلت من اللاذقية إلى جبلة طرطوس، ولم تتوقف رحلات خط اللاذقية جبلة طرطوس، ولفت إلى أنه تتم حاليا عملية صيانة للمحرك الذي احترق نتيجة تسرب الزيت من أحد الخراطيم، قبل أن يتم إخماده بسرعة كبيرة دون حصول أية أضرار، وسيتم الكشف عن بقية المحركات وسلامة التشغيل لهذا القطار مع استمرار نقل الركاب وفق المواعيد المعلن عنها دون أي تغيير.

وأوضح بيطار أن قطار اللاذقية طرطوس يقوم يوميا برحلتين صباحا ومساء من وإلى اللاذقية – طرطوس.