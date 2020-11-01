مادورو: مؤامرة خارجية لعرقلة الانتخابات التشريعية في فنزويلا

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من مؤامرة إرهابية جديدة من قبل عملاء أجانب لإثارة قلاقل وشن هجمات بهدف تعطيل وعرقلة الانتخابات التشريعية المقررة هذا الشهر.

ونقلت محطة تيليسور التلفزيونية الفنزويلية عن مادورو قوله في كلمة ألقاها في مجمع تيريزا كازينو الثقافي بكاراكاس لقد حصلنا على معلومات من قطاعات ومصادر في الخارج تتحدث عن الاعداد لأعمال عنف وهجمات لمحاولة ايجاد صورة حول وقوع فوضى وأزمات في فنزويلا ومن مسؤوليتنا تنبيه الناس وإبلاغهم بهذه المعلومات التي حصلنا عليها مؤخرا والتي نتعامل معها.

وحذر مادورو من أن اليمين المتطرف يعد لأعمال فتنة في محاولة لإحداث العنف من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل بالتنسيق مع متزعم المعارضة اليمينية خوان غوايدو وقال أقولها بثقة أننا لن نسمح بذلك وهم لم ولن يكونوا قادرين على جلب العنف إلى شعبنا وشوارعنا بل ستسود الحملة الانتخابية أجواء حرة وسعيدة.

وتعرض مجمع تابلازو للبتروكيماويات الواقع على الساحل الشرقي لبحيرة ماراكايبو بولاية زوليا السبت الأول لهجوم إرهابي .

وكان مادورو أعلن أن اعتداء إرهابيا استهدف الثلاثاء الماضي مصفاة أمواى النفطية بولاية فالكون احدى أهم مصافى التكرير فى فنزويلا وأمريكا اللاتينية.