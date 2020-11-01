منظمة شبيبة الثورة تعقد مؤتمرها العام العاشر

ريف دمشق- بسام عمار:

بدأت فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة تحت شعار “روح نصر وفداء سواعد عمل وبناء”، أمس بمجمع صحارى السياحي، وسيناقش على مدار ثلاثة أيام عمل المنظمة في المجالات الفكرية والسياسية والمالية والتنظيمية والأنشطة التربوية والرياضية والتخطيط والعمل التطوعي والبيئة والأنشطة الفنية والثقافية والاعلام والتقانة.

رئيس الاتحاد الرفيق معن عبود أوضح أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري، والسياسية، بقيادة الرفيق الامين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وأن له خصوصيته كونه يعنى بشريحة الشباب عماد البناء والتطوير والأمل المعوّل عليه كثيراً خلال الفترة القادمة، وشعاره مستمد من عمل هذه المنظمة، التي كانت على الدوام رائدة بمختلف مجالات عملها وحاضرة بقوة بكل الأنشطة الاجتماعية والتربوية، وكل ما يتعلق بقضايا الشباب وهمومهم، واليوم من خلال المؤتمر سيتمّ وضع خطط وبرامج العمل التي ستعزز دور المنظمة بما يتناسب والمهام الملقاة على عاتقها، وأضاف: عملت المنظمة خلال الدورة الماضية بذهنية اكثر انفتاحاً وحضوراً وتفاعلاً مع الشباب انطلاقاً من رؤيتها للمرحلة الدقيقة التي تمر بها سورية جراء الحرب الارهابية التي تواجهها، وعملت على ربط الشباب بقضايا الوطن وتحصينهم من المؤثرات الخارجية التي قد تنعكس سلباً على أدائهم وانتمائهم، وسعت لتطوير برامج عملها وابتكار أساليب وصيغ عمل جديدة أكثر تطوراً وقدرة على جذب الشباب اليها وتأطير وتوجيه قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا اكثر فاعلية وقدرة على العطاء، مشيراً إلى أن عمل المنظمة شهد تطوراً ملحوظاً من حيث الكم والنوع، وكانت الانشطة والاعمال المنفذة مهمة جداً، وتم التركيز على تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، كما تمّ تطوير المجالس الاتحادية وممارسة العملية الديمقراطية والانتخابات وتفعيل الوحدات الشبيبية في الأحياء خارج المدارس والتوسّع بها وتأمين مستلزماتها، ووضع نظام تأهيل وتدريب قيادي مستمر يستهدف الكوادر القيادية من كافة المستويات وبجوانب متعددة، إلى جانب تطوير آلية الاشراف والمشاركة الميدانية للقيادات المتسلسلة ببرامج وانشطة مؤسساتها، ونوه بوجود بعض السلبيات في العمل تمّ العمل على تجاوزها وتم تعزيز الايجابيات، مشدداً على ضرورة طرح كل القضايا والموضوعات بحرية وشفافية وتقديم الآراء والافكار التطويرية والخروج بمقترحات مفيدة لإغناء العمل وتعزيز التشاركية ووضع خطة عمل طموحة ومضاعفة الجهد لأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل النقابي والشبابي.

وسينتخب المؤتمر، البالغ عدد اعضائه 340، مجلساً مركزياً من 81، ومن خلالهم سيتم انتخاب قيادة جديدة للمنظمة، وسيتم الخروج بورقة عمل هي الخطة المستقبلية للمنظمة.

حضر المؤتمر الرفيق حسام السمان امين فرع دمشق للحزب والرفاق رؤساء مكاتب الشباب في فروع الحزب.