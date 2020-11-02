أمطار في عدد من المحافظات أغزرها في قاسيون بدمشق 44 مم

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في قاسيون بدمشق 44 مم.

وأوضحت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل وصلت في دمشق وريفها إلى 44 مم في قاسيون و25 مم في ساحة الحجاز و23 مم في التل و20 مم في مساكن برزة و17 مم في النبك و14 مم في دوار المطار و13 مم في المشرفة والكسوة و12 مم في ميسلون و 10 مم في عسال الورد ودوما.

وفي محافظة السويداء بلغت نسبة الهطولات.. “1 مم في السويداء المدينة وشهبا و2 مم في صلخد”، فيما وصلت في درعا إلى ” 2 مم في الشيخ مسكين والصنمين و1 مم في بصرى” وفي القنيطرة.. 1 مم في حضر والقنيطرة.

وفي محافظة حمص سجلت الهطولات في قلعة الحصن 6 مم و في الناصرة ومرمريتا والعريضة 2 مم وفي تلكلخ 1 مم بينما بلغت في محافظة طرطوس .. في صافيتا 8 مم وفي طرطوس 9 مم وفي بانياس 3 مم”.