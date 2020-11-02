افتتاح المركز الإلكتروني لتنظيم الوكالات العدلية بطرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

افتتح وزير العدل أحمد السيد المركز الإلكتروني لتنظيم الوكالات العدلية وأتمتها في مبنى عدلية طرطوس، حيث استمع من رئيس المركز إلى كافة التفاصيل والإجراءات والمراحل التي سيتمّ إنجازها بالسرعة والسرية، وعدم الدخول للمعلومات التي يتمّ تخزينها بالبرنامج، وذلك من خلال دارة مغلقة.

وأكد الوزير أنه سيتمّ خلال المرحلة القادمة تدريب كافة كتّاب العدل على استخدام هذا البرنامج وزيادة عددهم الحالي.

وفي تصريح لـ”البعث” أشار المحامي العام في طرطوس المستشار محمد سليمان إلى أهمية افتتاح هذا المركز، كونه يتمتّع بكثير من المزايا ويحقّق الكثير من الخدمات، ومنها أتمتة العمل بالوكالات العدلية وحمايتها ومنع تزويرها بأي شكل من الأشكال، كما أنه يختصر الكثير من الجهد والوقت. ولفت سليمان إلى أنه تمّ تزويد المركز بكافة التجهيزات من معدات السكنر وأجهزة الطابعة بما يناسب عدد كتّاب العدل العاملين في العدلية مع طاقم من المساعدين والموظفين، مشيراً إلى أهمية وجود مركز لخدمة المواطن وما يحقّقه من أجل تقديم كافة الخدمات من منح الوثائق العقارية والمالية، وكذلك ما يخصّ معاملات النقل والبلدية وغيرها بما يحقّق الغاية من وجود هذه المراكز وانتشارها أفقياً.