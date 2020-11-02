الجزائريون يصوتون بنعم للتعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في الجزائر الاثنين إقرار التعديلات الدستورية بعد نيلها 66.8% في الاستفتاء الشعبي، وقال محمد شرفي رئيس اللجنة: إن التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الجزائريين عليها الأحد قد قبلت بنسبة 66,8 بالمائة، وأضاف في إعلانه النتائج الأولية للاستفتاء إن نسبة المصوتين هي 33,2 بالمائة.

ونوه شرفي بأن عدد الناخبين المسجلين بلغ نحو 24 مليون و475 ألف مواطن، صوت منها 5 ملايين و636 ألف ناخب، وأسفرت النتيجة عن موافقة 3 ملايين ناخب بنسبة 66.8%، مضيفاً: إن الاستفتاء على الدستور جاء تلبية لمطالب الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن الاستفتاء جاء في مستوى الآمال والتطلعات، حيث أشرفت عليه السلطة الوطنية المستقلة بالمستوى المطلوب بالرغم من الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة وباء كورونا كوفيد 19، مشدداً على أن الاستفتاء على الدستور تحد آخر لبناء جزائر جديدة.

وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت مساء الأحد الماضي بعد إغلاق مراكز التصويت في الاستفتاء الأول منذ 25 عاماً على التعديلات الدستورية.