برنامج متكامل باليوم الوطني للبيئة في حلب

حلب- معن الغادري

احتُفل في حلب باليوم الوطني للبيئة تحت شعار (بيئتنا أمانتنا.. غاباتنا مسؤوليتنا)، وذلك في حديقة ضاحية هنانو، حيث تمّت زراعة /100/ غرسة كانطلاقة أولى، على أن تُستكمل الاحتفالية بزراعة نحو عشرة آلاف غرسة في المدينة والريف، بالتزامن مع حملات نظافة واسعة تستهدف المدينة والريف، إضافة إلى صيانة وتأهيل عدد من الحدائق في المدينة.

وبيّن محافظ حلب حسين دياب أهمية تكريس ثقافة الحفاظ على البيئة، والتقيّد بالقوانين النافذة، وذلك بالتعاون والتشاركية بين الحكومة والمجتمع الأهلي والجمعيات التي تُعنى بالبيئة، مشيراً إلى أن المحافظة وضعت برنامجاً متكاملاً يستهدف جميع أحياء المدينة خصوصاً الأحياء الشعبية، من خلال ترحيل الأنقاض والقمامة، وشطف الشوارع، ورش المبيدات، وتقليم الأشجار، إلى جانب البدء بزراعة عشرة آلاف غرسة في عدد من المحاور، منها (طريق حلب دمشق الدولي- ومحور سوق الهال القديم في الحمدانية- وحديقة الحاووظ في باب النيرب- إضافة إلى حديقة هنانو)، والقيام بحملات نظافة وزراعة أشجار ضمن الوحدات الإدارية في ريف المحافظة.