غوغل تحول صفحات الويب إلى مقاطع فيديو

يعمل فريق الذكاء الاصطناعي في غوغل على حل مستقبلي يحول تلقائيا صفحات الويب إلى مقاطع فيديو، إذ سيمكن لأداة URL2Video من غوغل في تحويل موقع الويب الخاص بك إلى فيديو قصير إذا حددت قيود إخراج الفيديو، مثل المدة ونسبة العرض إلى الارتفاع، وتحاول الأداة الحفاظ على لغة تصميم صفحة المصدر وتستخدم عناصرها مثل النص والصور والمقاطع لإنشاء فيديو جديد.

وقابلت الشركة المصممين لتحديد الجوانب المهمة لصفحة الويب، واستنادا إلى هذه المعلومات، تقوم الأداة بتحليل الصفحة وترتيب العناصر الأساسية، ثم بناءً على الشروط التي يوفرها المستخدمون، تختار الأداة العناصر العليا مثل الرؤوس والصور لإخراج مقطع فيديو، وبمجرد إنشاء الفيديو، يمكنك تغيير الألوان والأسلوب لتجديد اللقطات وفقا لاحتياجاتك. ولا تعد غوغل الشركة الوحيدة التي تعمل على هذا، إذ قامت Baidu ببناء وطرح نظام ذكاء اصطناعي بقدرة محدودة يمكنها إنشاء مقاطع فيديو إخبارية بصوت باستخدام عنوان URL واحد. في المستقبل، يريد فريق الذكاء الاصطناعي في جوجل إضافة القدرة على إضافة المسارات الصوتية والتعليقات الصوتية أثناء عملية التحرير.