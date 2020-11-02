مخاطر الأكل غير المنتظم

أعلن الأطباء أن التغذية غير المنتظمة وغير المتوازنة، وكذلك الإفراط في تناول الطعام غير الصحي، يحرم الشخص من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية، التي بدورها تؤثر على المناعة، وبالتالي تعرض الجسم لمختلف الفيروسات والالتهابات.

وقالت عالمة الأوبئة، أولغا نيناستينا: “الأشخاص الذين يتناولون طعاما غير صحي ومنخفض الجودة ولا يلتزمون بنظام غذائي منتظم، يوجهون ضربة مدمرة إلى جهاز المناعة. فعلى سبيل المثال، البروتينات في جسم الإنسان ليست فقط ركيزة بناء للخلايا وأنسجتها وأعضائها، ولكنها أيضا مدرجة في بنية الإنزيمات والهرمونات، وتلعب أيضا دورا مهما في تكوين الاستجابة المناعية، وإذا كان كل شيء بسيطا إلى حد ما مع الفيتامينات والعناصر الدقيقة، لأنه يمكن تناولها بشكل إضافي في تكوين الأدوية والمكملات الغذائية (المضافات النشطة بيولوجيا) أو اختيار الأطعمة الغنية بها، فإن الحصول على البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية يكون أكثر صعوبة.

وقالت المعالجة إيلينا تيخوميروفا إنه بسبب نقص الكولسترول الذي يدخل الجسم عند تناول عدد من الأطعمة، قد يواجه الشخص أيضا مشاكل عقلية، وخلصت إلى أنه يمكن أن يصبح الشخص عدوانيا وعنيدا جًا ولا يفهم الفكاهة وسريع تقلب المزاج، كما اتفق الطبيبان على أن إتباع نظام غذائي غير متوازن وغير منتظم يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.