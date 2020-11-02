20 قتيلاً من قوات النظام التركي في قره باغ

اتّهم جيش دفاع قره باغ، القوات الأذربيجانية بمواصلة القصف الصاروخي للمناطق المدنية في الإقليم، كما أشار إلى تدميره أرتالاً من المدرعات المعادية، مضيفاً: “إنّه تم تدمير دبابة ضمن رتل أذربيجاني حاول التقدم على المحور الشرقي الجنوبي للجبهة، قبل أن تعود بقية معدات الرتل أدراجها”.

وأعلن الناطق الصحفي باسم رئاسة جمهورية قره باغ أن مقاتلي أحد فصائل المتطوعين الأرمن قتلوا 20 من أصل 22 عنصراً من القوات الخاصة التابعة للنظام التركي في قتال وقع بمنطقة عسكران في الإقليم، مشيراً إلى أن اثنين فقط تمكنا من الفرار، دون ذكر التفاصيل.

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن فكرة واشنطن حول نشر قوات حفظ سلام من دول إسكندنافية في إقليم ناغورني قره باغ تحتاج إلى مناقشتها من قبل أرمينيا وأذربيجان.

وقال رودينكو في تصريح صحفي: “سلوا الأمريكيين من أين أخذوا هذه المقترحات والأفكار فكل المعايير المطلوبة لآليات محتملة يجب أن يتم الاتفاق عليها في مشاورات مع طرفي النزاع”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لإجراء مشاورات بين موسكو ويريفان حول تقديم روسيا مساعدة عسكرية لأرمينيا، أعلن رودينكو أن على طرفي النزاع في قره باغ الموافقة على نشر قوة حفظ سلام إسكندنافية في المنطقة، مضيفاً: “نحن نعمل مع الحكومات الإسكندنافية على إنشاء قوة حفظ سلام يمكن نشرها في المنطقة لضمان وقف إطلاق النار هناك”.

ودعت موسكو أكثر من مرة طرفي النزاع في إقليم ناغورني قره باغ إلى وقف إطلاق النار فوراً ونزع حدّة التوتر.