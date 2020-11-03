آمال كبيرة على إحدث اللجان العليا للمكتب التنفيذي

أفرز قرار المكتب التنفيذي تشكيل اللجنة الفنية العليا للفنون القتالية والقوة، ردات فعل إيجابية وخاصةً أنه جاء لينهي كل الخصامات والتجاذبات ضمن أروقة اتحادات ألعاب القوة التي أصبح من المعيب تكرار الحديث بها عند كل بطولة أو نشاط، ونأمل بألّا يخلق القرار مشكلة جديدة على اعتبار أن الألعاب التي ضمن صلاحيات اللجنة غير متجانسة فمنها الياباني كالآيكيدو والجوجتسو والصينية كالكونغ فو والوشو والأمريكية كـMMA، ولكل منها حكاية مع الاتحاد الذي كانت تتبع له، فواحدة تطالب باتحاد خاص أو لجنة عليا أسوة بما حصل مع المواي تاي واتحاد الكيك بوكسينغ، وأخريات منسيات حتى أن البعض يستغرب أنها موجودة في رياضتنا.

وللحديث عن هذا القرار التقت “البعث” أحد أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة العليا للمواي تاي ضياء المارديني الذي أكد على أهمية هذا القرار وتوقيته فهو أثلج صدور ممارسي كل تلك الألعاب المظلومة والتي كانت تعاني الكثير من التهميش ضمن اتحاداتها السابقة على حساب ألعاب أكثر شهرة، بالرغم من الرغبة لدى الأجيال الصاعدة في ممارستها واحترافها.

وأضاف المارديني: مهمتنا الأولى ستكون العمل على تنشيط كل تلك الألعاب، وخلال أشهر قليلة سيلحظ الجميع فوائد وجود مثل هذه اللجنة وخاصةً أن جميع أعضائها من القامات المشهود لها في عالم ألعاب القوة ولن تبخل بأي مجهود لتطوير هذه الرياضات ورفع سويتها، وتجربتنا الناجحة مع المواي تاي والإنجازات والمستوى الذي وصلت إليه خلال فترة قصيرة بعد استقلالها عن اتحاد الكيك بوكسينغ أكبر دليل لما يمكن أن يقدم في الفترة القادمة.

وختم مارديني حديثه بالقول: نتمنى من الجميع لاعبين وإداريين ضمن هذه الرياضات العمل بروح الأسرة الواحدة وطي صفحة الماضي، فما نحن مقبلون عليه هو نقلة نوعية في ألعاب القوة والنشاطات القادمة ستسكت كل الذين يضعون العصي في العجلات ويحاولون بيأس التغطية على تقصيرهم.

سامر الخيّر