بطولة منتظرة للكيك بوكسينغ الأسبوع المقبل..والتحدي الثانية قريباً

في إطار سعيه لتنشيط اللعبة، يقيم اتحاد الكيك بوكسينغ بطولة لمسابقات “تيلي ماتش” للأعمار (٦- ١٨ عاماً) يوم السبت المقبل في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، رئيس اتحاد اللعبة محمد خريس أكد أن توجه القائمين على الكيك بوكسينغ هو نشرها بين مختلف الأعمار، مع محاولة تنشيط الرياضة المجتمعية من خلال إقامة المسابقات والعروض للتعريف باللعبة ونشرها بين جميع أفراد المجتمع، مبيّناً أن الاتحاد سيشرف مع الشركة المنظمة على إدارة المسابقات فنياً، وستقدم جوائز عينية للفائزين في نهاية المسابقات.

وأضاف خريس: اتحاد الكيك بوكسينغ وبعد الإقبال الكبير والنجاح الذي حققته بطولة التحدي، سيقوم بالتعاون مع شركتي شمس أكاديمي وبروجيم معلا بإقامة بطولة التحدي الدولية الثانية على أعلى المستويات خلال الفترة القادمة بمشاركة أبطال من دول عربية وأجنبية لينافسوا لاعبينا، حيث شهدت البطولة الأولى مستويات ملفتة ومهارات فنية عالية من اللاعبين، وقد نظمها الاتحاد بمشاركة لاعبين محليين فقط بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا .

وكان اتحاد الكيك بوكسينغ قد أقام الشهر الماضي بطولة التحدي الأولى في مدينة الجلاء الرياضية بمشاركة نخبة متميزة من أبطال اللعبة وفي مختلف الأساليب.

دمشق- البعث