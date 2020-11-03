تكريم 30 عاملاً بيوم البيئة الوطني في حمص

حمص- سمر محفوض

كرّمت محافظة حمص 30 عاملاً من عمال النظافة على جهودهم وعملهم المستمر للحفاظ على نظافة شوارع وأحياء حمص ضمن الاحتفال باليوم الوطني للبيئة .

وأكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك على الاهتمام والعمل على إعادة إحياء غاباتنا التي تضررت نتيجة الحرائق، وتأمين التجهيزات اللازمة لمواجهة الطوارئ، بما فيها الحدائق، معتبراً الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود للنهوض بالواقع البيئي.

مدير البيئة المهندس طلال العلي أشار في تصريح “للبعث” إلى أن الاحتفال بيوم البيئة 1-11 من كل عام هو تاريخ أول وزارة للبيئة في الوطن العربي، مضيفاً بأن التركيز هذا العام على استعادة الغطاء الأخضر لغاباتنا التي تضررت بسبب الحرائق، لافتاً إلى وجود خطة لنقل مصفاة النفط إلى الفرقلس، وتخفيف الانبعاثات والمنصرفات عن نهر العاصي، الشريان المائي للمدينة، مبيّناً بأنه سيتم إطلاق حملة تشجير لعدة مواقع، بما فيها حدائق المدارس.

من جهته أوضح معاون مدير النظافة بمجلس المدينة المهندس يوسف ديوب بأن مجلس المدينة، بالمشاركة مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء، أطلق عدة حملات نظافة تشمل عدة أحياء في المدينة، وأعمال الكنس والتنظيف والتجريد للشوارع والمدارس، وأعمال رش المبيدات الحشرية، وتعقيم الحاويات، وغسيل الشوارع بالماء والمعقمات، وأن الحملة مستمرة لمدة أسبوع، وستتخلل النشاطات، بالتعاون مع مؤسسة التطوير البيئي، حملة تشجير بحديقة العدوية، وتوزيع صناديق خاصة بالحيوانات الشاردة.

وفي السياق ذاته أقامت مؤسسة تطوير البيئة بحمص، بالتعاون مع جامعة البعث ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ندوة بيئية علمية في كلية الزراعة بجامعة البعث .

وأشارت الدكتورة يمن الهلال من كلية الصيدلة بمحاضرتها “صحتنا في سلامة بيئتنا” إلى مخاطر التلوث وطرق الحماية منه عبر تعزيز الوعي البيئي .

وتم افتتاح معرض وبازار قصر الزهراوي لمنتجات (من البيئة ومنتجات تقليدية وحرف تراثية ومنتجات المرأة الريفية كالمربيات والمخللات)، بمشاركة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنتجات من الخشب قدمها شباب من جمعية المكفوفين.