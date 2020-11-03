ريال مدريد يستضيف الانتر في قمة الجولة الثالثة من أبطال أوروبا

يتجدد الموعد مساء الثلاثاء مع “أمجد” المسابقات الأوروبية للأندية، دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما تقام الجولة الثالثة من دوري المجموعات، وتتصدر مباريات هذا الأسبوع القمة التي ستجمع ريال مدريد الاسباني متذيّل المجموعة الثانية بنقطة وحيدة من مواجهتين، وانتر الايطالي صاحب المركز الثالث بنقطتين من مواجهتين، وسيكون ملعب ألفريد دي ستيفانو مسرحاً لهذه المواجهة النارية التي يسعى كل فريق للفوز بنقاطها لدرء فضيحة الخروج من الدور الأول إذا ما استمرت نتائجهما السلبية، فبعدما كان الفريقان الأوفر حظاً في المجموعة الثانية لبلوغ ثمن النهائي، بات الريال، بطل المسابقة لثلاث عشرة مرة، يواجه خطر الخروج لأول مرة في التاريخ من دور المجموعات.

نظرياً تبدو حظوظ الملكي أقوى بعد استعادته لخدمات نجمه البلجيكي هازارد وعودته بقوة إلى أجواء المنافسة، إضافة إلى انفراج أزمة الظهير الأيمن التي يعاني منها الريال منذ فترة بسبب إصابة الظهيرين داني كارفخال وأودريزولا، حيث شارك الأخير في مران الفريق، وترجح مشاركته كأساسي، وكان زيدان يدفع بميندي وفاسكيز في هذا المركز، ورغم بذلهما قصارى جهدهما إلا أنهما لم يتمكنا من إغلاق الثغرة.

على الجهة المقابلة سيفتقد المدرب الايطالي أنطونيو كونتي لخدمات الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو بسبب الإصابة، لذا يرجح أن يدفع بأليكسيس سانشيز ضد الميرينغي.

وفي باقي المواجهات، يدخل ليفربول الانكليزي متصدر المجموعة الرابعة مباراته أمام وصيفه أتلانتا الايطالي لتبديد الصورة الباهتة له منذ بداية الموسم، سواء محلياً أو قارياً، وللحفاظ على مركزه وضمان الاقتراب من التأهل المبكر، أما حامل لقب الموسم الماضي بايرن ميونخ الألماني ومتصدر المجموعة الأولى، فيرحل إلى النمسا لملاقاة سالزبورغ متذيّل المجموعة، ويعد البافاري والريدز، إضافة إلى برشلونة الاسباني، وقطبي مدينة مانشستر الانكليزية، الفرق الوحيدة التي لم تخسر أو تتعادل في أول جولتين.

الجدول الكامل

مباريات اليوم: لوكوموتيف موسكو- أتلتيكو مدريد، شاختار دونيتسك- مونشنغلادباخ، 8 مساء، سالزبورغ- بايرن ميونخ، ريال مدريد- انتر، مانشستر سيتي- أولمبياكوس بيرايوس، بورتو- مارسيليا، ميتلاند- أياكس، أتلانتا- ليفربول، 10 مساء.

مباريات الأربعاء: زينيت- لاتسيو، اسطنبول باشاكشهر- مانشستر يونايتد، 8 مساء، اشبيلية- كرانسودار، تشيلسي- استاد رين، كلوب بروج- بوروسيا دورتموند، برشلونة- دينامو كييف، فيرينكفاروس- يوفنتوس، لايبزيغ- باريس سان جيرمان، 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– لعب ريال مدريد 46 مرة ضد الأندية الايطالية في دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز في 31 مباراة، وخسر 23، وتعادل في 10 مباريات.

– التقى ريال مدريد وانتر عام 1998 في دوري المجموعات وفاز وقتها الريال على أرضه بهدفين دون رد، فيما خسر الإياب بهدف لثلاثة أهداف.

– فاز ليفربول في أربع من آخر خمس مباريات لعبها، وتعادل في واحدة، فيما فاز منافسه أتلانتا في مبارتين، وخسر مثلهما، وتعادل في الأخيرة.

– تواجه برشلونة ودينامو كييف في 10 مباريات سابقة، فاز البارسا في 6 منها، وتعادل في واحدة، وخسر 3 مباريات.

– تقابل بورتو ومارسيليا في خمس مواجهات سابقة، فاز الفريق البرتغالي في أربع منها، وتعادل في الأخيرة، مسجلاً 10 أهداف، فيما دخلت شباكه 4 أهداف فقط.