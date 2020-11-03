زراعة حمص تستكمل خطة شق وتعزيل “خطوط النار”

حمص- صديق محمد

تواصل مديرية زراعة حمص بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية، وشركة الطرق والجسور، ومشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر، تنفيذ الخطة المقترحة لشق مجموعة من الطرق في المناطق الحراجية “خطوط نار” في ريف حمص الغربي لتمكين آليات الإطفاء من الوصول إلى هذه المناطق بسهولة للمساهمة بإخماد الحرائق بسرعة، وعدم امتدادها في حال اندلاعها .

وأفاد مدير الزراعة المهندس محمد نزيه الرفاعي أن الخطة تشمل شق طرقات جديدة، وتأهيل طرق سابقة في المناطق التي شهدت حرائق خلال الفترة الماضية، وفي المناطق الحراجية التي لم تشهد حرائق بهدف تأمين خطوط نار جديدة تمكن آليات الإطفاء من الوصول بسرعة لأقرب نقطة من الحريق، وستتيح هذه الخطوط إمكانية المناورة من قبل جميع الآليات والعناصر، مبيّناً أن الطول الكلي لجميع الخطوط يبلغ حوالي 52 كم، حيث نفذ لتاريخه حوالي 14.3 كم “تعزيل” في مواقع حراج قرب علي، وعيون الوادي، والجويخات، وطريز، وزويتينة، وحوالي 3.3 كم “شق” ضمن المواقع السابقة نفسها، لافتاً لاستمرار تنفيذ كامل خطة شق وتعزيل خطوط النار ضمن الغابات الطبيعية.

يذكر أنه بلغت مساحة الأراضي الزراعية والحراجية المتضررة جراء الحرائق التي شهدتها عدد من قرى ريف حمص الغربي خلال الشهر الماضي 2853 دونم أراض زراعية وحراجية، وبلغ عدد الأسر المتضررة 376 أسرة.