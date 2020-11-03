سلة الثورة جددت للاعباتها.. والطموح المحافظة على اللقب

بدأت سيدات الثورة رحلة الاستعداد للموسم السلوي الجديد الذي سينطلق منتصف الشهر الجاري عبر مسابقة كأس الجمهورية الذي سيقام وفق طريقة خروج المغلوب، ومن ثم الدوري العام حيث يبدو الفريق مرشحاً للمحافظة على لقبي الدوري والكأس.

مدرب الفريق عبد الله كمونة أشار”للبعث” أن الفريق بدأ استعداداته منذ يومين عبر ثلاث حصص تدريبية في الأسبوع، والتدريب يسير بهمة عالية ووفق الخطط التي وضعها من قبل الكادر الفني للاعبات، وبسبب التوقف الكبير الذي حصل سيتم الاعتماد بالحصص التدريبية على رفع اللياقة البدنية ومن ثم سيتم التدريب على التكتيك والتكنيك في مراحل لاحقة.

وأضاف كمونة: إدارة النادي نجحت بالمحافظة على جميع اللاعبات، حيث نسعى جميعاً من إدارة وكادر تدريبي ولاعبات للمحافظة على ألقابنا الموسم المقبل خاصة مسابقة الكأس التي نلنا لقبها العام الماضي والدوري الذي لم يكتب له أن يكتمل، ولعل الملفت في الفريق أنه يسود التعاون والتفاهم بين اللاعبات، مع الإشارة إلى أنه تم رفد الفريق بعدد من اللاعبات صغيرات السن اللواتي ينتظرهن مستقبل واعد.

وحول شكل المنافسة في الموسم الجديد قال كمونة: الفريق الآن على مفترق طرق كون جميع الأندية تستعد بشكل قوي للموسم المقبل، وبعضها عمد إلى توقيع عقود بمبالغ عالية مع لاعبات من الصف الأول مثل الجلاء وقاسيون، إلا أننا في النادي على ثقة تامة أن الفريق ينتظره مباريات قوية، ونحن واثقون من قدرة اللاعبات على تجاوز الصعوبات التي تنتظرهم، فالجميع يعمل من أجل مصلحة النادي ولمستقبله، كما أن فريقنا يضم جيلاً جيداً من اللاعبات المتألقات ونسعى لنكون أبطالاً للدوري والكأس.‏

يشار إلى إدارة النادي كانت قد جددت عقود اللاعبات (أليسيا مكاريان- ماريا دعيبس – زينة يازجي – سيدرة سليمان- جيسيكا حكيمة- نورا بشارة – ماري عبد الله) وبانتظار ضم اللاعبة شغف فاعور بعد وصول كتاب إعارتها من ناديها الاتحاد.

عماد درويش