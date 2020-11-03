فرع نقابة أطباء الأسنان بحماة يعقد مؤتمره

حماة- منير الأحمد

عقد فرع نقابة أطباء الأسنان بحماة مؤتمره “الانتخابي”، وأشار الرفيق أمين الفرع المهندس أشرف باشوري إلى أن نقابة أطباء الأسنان من النقابات المهنية الطبية الهامة التي نعتز بها، والتي رعاها حزب البعث العربي الاشتراكي لتدعم القطاع الصحي وتعزز دوره وترفع شأن مهنة طب الأسنان لتنهض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، هذه النقابة التي تمثل جميع أطباء الأسنان المنتسبين إليها، وتدافع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة، وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وتنشيط البحث العلمي.

من جانبها تحدثت الدكتورة فاديا ديب نقيبة أطباء الأسنان في سورية عن دور النقابة في تحسين واقع طبيب الأسنان، وتقديم الأفضل له، منوّهة بالدور الهام الذي يضطلع به أطباء الأسنان، وتأديتهم لرسالتهم الإنسانية، وتقديمهم الخدمات الصحية لكل المواطنين دون استثناء بأقصى جهد رغم التحديات الصعبة التي تتعرّض لها سورية.‏

الجدير ذكره أنه فاز بعضوية المجلس كل من: مخلص محمد الجندي، وتمام أحمد الراس، ونصر عبد الرحمن عبد الرحمن، وسليمان محمد كفا، وجلال غسان أبو طوق، وفؤاد ميخائيل الضاهر، ومحمد أيمن عبد الكريم قنوت، في حين فاز بقائمة المتممين كل من: محمود أحمد اليوسف، وباسل محمد الإبراهيم، وليندا جميل شامات، وأسيمة أحمد غزي، ومصعب محمد هندي، وباسم محمد الصباغ، وعمار محمد حاج حامد، وسمير وحيد عزو، وخلدون صبحي شريقي، وفراس موفق يعقوب آغا.