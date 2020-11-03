مجلس إدارة جديد لمؤسسة المناطق الحرة

دمشق – البعث

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وبحسب القرار يتولى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر رئاسة مجلس الإدارة الذي يضم في عضويته المدير العام للمؤسسة إياد الكوسا، ومدير الجمارك العام فواز الأسعد، والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض، ومعاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة أحمد الخوالده، إلى جانب مدير شؤون الاستثمار في المؤسسة عصام عبد الله، وممثل اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة نصوح السيروان وممثلين اثنين عن العمال محمد خير كمال وأكرم ابراهيم.