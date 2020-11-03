مشروع استثماري بـ 612.5 مليون ليرة سنوياً في طرطوس

طرطوس- وائل علي

بدأت شركة أرمان للإدارة الفندقية والسياحية أعمال تسوير موقع مشروع المارينا على الكورنيش البحري لمدينة طرطوس، الواقع على جزأي العقارين رقم /10532-12165/، منطقة طرطوس العقارية، بمساحة ٩٤ دونماً، العائدة ملكيتهما لمجلس مدينة طرطوس، استعداداً للبدء بأعمال التنفيذ بعد منح الشركة المستثمرة أمر المباشرة في 1-7-2020.

وأوضح حسان نديم حسن، مدير الشؤون الفنية بمجلس المدينة، أن “المارينا” طرح كمشروع سياحي استثماري وفق صيغة (B.O.T) لمدة ٤٥ سنة لإشادة فندق من السوية الدولية 5 نجوم، بسعة لا تقل عن ٥٠٠ سرير مع المتممات الترفيهية والخدمية من مطاعم وكافتريهات متنوعة بمستوى نجمتين، ومول تجاري، ومارينا، ونادي غوص، وفعاليات رياضية مائية، وخدمات مختلفة، وناد صحي علاجي، وفعاليات ترفيهية وسياحية وخدمية، وقد تم التعاقد على المشروع مع شركة أرمان للإدارة الفندقية والسياحية بعد طرحه في ملتقى الاستثمار السياحي بطرطوس لعام ٢٠١٩ بنسبة مئوية لبدل الاستثمار السنوي مقدارها 14٪ من إجمالي الإيرادات السنوية، وتتم زيادة 5٪ كل 5 سنوات، على ألا يقل الحد الأدنى للبدل السنوي عن 612.5 مليون ليرة، وحددت مدة التنفيذ بـ ٤٧ شهراً اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة الذي يعتبر إيذاناً ببدء التنفيذ بعد أن تم تصديق العقد من وزير السياحة بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للسياحة، وحالياً- والكلام لمدير الشؤون الفنية- يتم إعداد الدراسات الهندسية والإنشائية للحصول على رخصة البناء بعد أن تم إجراء سبور عديدة في الموقع.