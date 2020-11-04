بكين: بيع واشنطن أسلحة لتايوان انتهاك خطير سنرد عليه

جددت بكين التأكيد أن بيع الولايات المتحدة الاسلحة لتايوان يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الصين ومصالحها وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.

ورداً على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات من دون طيار لتايوان طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين خلال مؤتمر صحفي الأربعاء واشنطن بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة ذات الصلة إلى تايوان مؤكدا أن بلاده سترد شرعيا وفقا لتطور الأوضاع.

وأوضح أن بيع الولايات المتحدة الأسلحة لتايوان انتهاك خطير لمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة وخاصة بيان الـ17 من آب وتدخل سافر في شؤون الصين الداخلية وهو ما يقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية ويرسل إشارة خاطئة للقوى الانفصالية في تايوان ويلحق أضرارا كبيرة بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.