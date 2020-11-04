رئيس وزراء سلوفينا يهنئ ترامب .. وبروكسل تطلب التريث

يبدو أن الانقسام الحاد المسجل في الانتخابات الأمريكية بين المرشحين جون بايدن ودونالد ترامب قد انتقل من أمريكا إلى باقي الدول المتحمسة لفوز هذا المرشح أو ذاك وفق مصالحها، ففي أوروبا وقبل أن تحسم صناديق الاقتراع من هو ساكن البيت الأبيض الجديد، غرد رئيس وزراء سلوفينيا مهنئاً ترامب بالفوز ، الأمر الذي دفع ببروكسل إلى إصدار بيان تعليقاً على الحادثة مطالباً الجميع بالهدوء حتى تكتمل عملية فرز أصوات الناخبين.

ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، أثناء موجز صحفي عقده في بروكسل، الجميع إلى توخي الصبر والتريث حتى الانتهاء من عملية فرز الأصوات، وذلك في معرض تعليقه على التغريدة التي هنأ فيها رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات.

وقال المتحدث: “ننصح الجميع بمتابعة تطورات الأحداث في الولايات المتحدة وعملية فرز أصوات الناخبين هناك بعناية. ونحن كالجميع ننتظر إعلان الهيئات المعنية بفرز الأصوات لنتائج الانتخابات، وحتى ذلك الحين يتحمل كل واحد المسؤولية الشخصية عن تعليقاته. سننطلق من البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، ويجب على الجميع، حسب رأينا، اعتماد نفس السلوك”.

ولفت إيريك مامر إلى أن لدى الولايات المتحدة تقاليد ديمقراطية أطول مما لدى بعض الدول الأوروبية، وينبغي الوثوق بسلطاتها فيما يتعلق بتحديد الفائز في السباق الرئاسي، مضيفا: “يجب توخي الصبر، لأن الحديث يدور عن دولة هائلة بحجم قارة، حيث أدلى مئات الملايين بأصواتهم”.

في الأثناء حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريد كرامب كارينباور من أن الوضع في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية مقلق وقابل للاشتعال.

وقالت كارينباور في حديث لقناة زد دي إف التلفزيونية الألمانية الوضع قابل للاشتعال بشدة إنه وضع يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية في الولايات المتحدة مثلما يقول الخبراء وهذا أمر يثير قلقنا البالغ بالطبع.

وتأتي تصريحات الوزيرة الألمانية في ظل تحذيرات صدرت عن العديد من المراقبين حول احتمال حصول اضطرابات وأعمال عنف في الولايات المتحدة على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية وخصوصا بعد الخطابات التحريضية التي ألقاها الرئيس دونالد ترامب وأشار فيها إلى تزوير نتائج هذه الانتخابات واحتمال رفضه لها.

بدوره اعتبر وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنه لن يكون لنتيجة الانتخابات الأميركية تأثير يذكر على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا مشيراً إلى أن واشنطن لن تتخلى على الأرجح عن موقف المواجهة سواء فاز دونالد ترامب أو خسر.

وقال لومير لإذاعة راديو كلاسيك: إن اختار الأميركيون جو بايدن أو دونالد ترامب لن يغير الأمر شيئاً في هذه الحقيقة الاستراتيجية لأن القارة الأميركية فصلت نفسها عن القارة الأوروبية” مضيفاً: دعونا لا نخدع أنفسنا فالولايات المتحدة لم تكن شريكاً ودوداً لدول أوروبية منذ سنوات.

وفرضت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية على سلع بمليارات الدولارات من الواردات الأوروبية في السنوات الأربع الماضية بعد اتهامات لترامب عن عوائق غير عادلة بحق شركات أميركية تحاول التنافس في أسواق القارة.