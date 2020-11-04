ملعب الحمدانية يرتدي حلة ديربي الافتتاح

حلب- محمود جنيد

يستعد ملعب الحمدانية في حلب لحدث الافتتاح الرسمي الكبير يوم الجمعة المقبل من بوابة المباراة التي تجمع الحرية والاتحاد (الديربي الشهير العائد)، ضمن إطار الجولة الثالثة لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، ويكتسي الملعب لهذه المناسبة حلّة مميزة يشرق منها المسطح الأخضر (الأرضية العشبية) التي تعدّ حالياً الأفضل على الإطلاق على مستوى ملاعب القطر، بينما يتواصل وضع الرتوشات الأخيرة على الأعمال المدنية ليكون كل شيء جاهزاً للعرس وبأبهى صورة ممكنة.

عضو اللجنة التنفيذية باسل حاج حسين أكد لـ”البعث” أن جميع الأمور باتت جاهزة من المرافق إلى غرف تبديل ملابس اللاعبين والحكام، وغرف الإعلاميين ومواضع النقل التلفزيوني وغرف الإداريين (قاعة التشريفات وإدارة الملعب) ومدخل السدة الرئيسية، كما أن المنصّة غدت أفضل مما كنت عليه سابقاً بكثير، مشيراً إلى تركيب 116 كرسياً في السدة الرئيسية إضافة إلى 29 كرسياً للحضور الرسمي وكبار الشخصيات، بينما سيصل في فترة لاحقة 20 ألف كرسي ستركب على مراحل على مدرجات الملعب.

بدوره مدير المدينة الرياضية سعد الدين قرقناوي تحدث عن الأمور الفنية المتعلقة بالملعب، وبرنامج حجز التدريبات الذي رجّح أن يكون بمعدل حصة تدريبية لكلّ من الاتحاد والحرية بين الثانية والنصف والرابعة، وأثنى على جميع الجهود المبذولة ليكون الملعب جاهزاً لموقعة الجمعة المرتقبة، مشيراً إلى إمكانية إقامة فقرة تكريم لقدامى النادي وذلك بعد التشاور مع إدارتي الاتحاد والحرية.