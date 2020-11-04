موسكو: نعمل ما بوسعنا لإنهاء نزاع قره باغ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تبذل كل ما بوسعها لإنهاء نزاع قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع وقت ممكن.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي الجمعيات الدينية الروسية: “الوضع في قره باغ كان يمكن حله سلمياً دون اللجوء إلى السلاح”، مضيفاً: “إنّ روسيا على اتصال مع أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ وتأمل التوصل إلى نتائج تناسب الجميع”.

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن لدى قوات إقليم ناغورني قره باغ الحقّ في الرد على قصف أذربيجان للمنشآت فيها.

وفي بيان، قالت الخارجية الأرمينية: “إنّ القوات الأذربيجانية استهدفت مدينتي ستيباناكيرت وشوشا بقنابل عنقودية أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين”.

وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “عدد المقاتلين من الشرق الأوسط في إقليم ناغورني قره باغ يقترب من 2000 شخص”.