ميليشيا “قسد” تهدّد بإخلاء 32 أسرة في الحسكة من منازلهم

في إطار ممارساتها المتماهية مع مخططات الاحتلال الأمريكي في المنطقة وتهجير المواطنين الذين يعارضونها في منطقة الجزيرة هددت ميليشيا قسد 32 أسرة مقيمة في مساكن الشرطة بحي الصالحية في مدينة الحسكة وانذرتها بإخلاء منازلهم.

وذكرت مصادر أهلية أن ميليشيا قسد وزعت إنذارات بإخلاء 32 منزلاً في مساكن الشرطة بالحي وهددت باستخدام القوة في حال عدم امتثال أصحابها لذلك.

وكانت الميليشيا استولت في الـ 20 من الشهر الماضي على مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وطردت الأهالي منها بالقوة ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وتأتى هذه الانتهاكات في سياق استكمال ميليشيا قسد الاستيلاء بالقوة على الأبنية الحكومية ومنازل المواطنين في مواقع انتشار قوات الاحتلال الأمريكي حيث قامت خلال الفترات السابقة بالاستيلاء على مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.

بالتوازي، تواصلت الهجمات ضد نقاط انتشار ومحاور تحرك ميليشيا قسد حيث قتل أحد مسلحيها وأصيب آخران برصاص مجهولين بريفي الحسكة ودير الزور.

وأفادت مصادر محلية من ريف دير الزور الشمالي بأن مجهولين هاجموا نقطة لميليشيا قسد على ضفة نهر الخابور المقابلة لقرية الحجنة ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخر.

وفي مخيم الهول شرق مدينة الحسكة ذكرت مصادر محلية أن مسلحاً من ميليشيا قسد أصيب برصاص مجهولين في أحد أقسام مخيم الهول الذي يعاني فلتاناً أمنياً وظروفاً حياتية صعبة يعيشها قاطنوه حيث توفيت أمس طفلة جراء نقص الرعاية الصحية فيه.