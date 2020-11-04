وزيرة الثقافة تزور معرض منتجين 2020 بالتكية السليمانية

زارت مساء أمس د. لبانة مشوّح وزيرة الثقافة معرض “منتجين ٢٠٢٠” المقام في التكية السليمانية بدمشق، بمشاركة ٧٧ شركة للصناعات الصغيرة والحرفية في المجالات الغذائية، وصناعة المفروشات والألبسة، والصناعات اليدوية، وجالت في أجنحة المعرض واستمعت إلى عرض قدّمه الصناعيون والحرفيون المشاركون عن الأعمال والمنتجات المعروضة، مؤكدةً أهمية المعارض في هذه المرحلة لما لها من دور في تنشيط عمل أصحاب المهن، وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، ودورها كذلك في خلق فرص شريفة للمنافسة يمتاز فيها صاحب المنتج الجيد، والسعر المقبول، إلى جانب إسهامها في تنشيط السوق المحلية، ودعم الليرة السورية، وتحريك العجلة الاقتصادية، مشيدةً باختيار هذا المكان الأثري العريق الذي يحتضن مهناً تراثية عريقة، تصنعها أيدٍ شابة وطموحة تخرج من أجواء الحرب والدمار لتعيد بناء نفسها، بحيث يكون المعرض علاقة تبادلية بين المكان الجاذب، والمنتج الجميل فيروج كل منهما للآخر، منوهةً بأن خصوصية هذا المعرض تأتي من كونه معرضاً للمنتجات الحلبية المعروفة بجودتها ودقتها وعالميتها، ومشددة على وجوب أن يملأ هؤلاء الصناعيون السوق المحلية، ولا سيما أنه بات الآن خالياً من المنتجات المستوردة في خطوة لدعم المنتج السوري كي يأخذ مكانته التي يستحقها في هذه السوق.

يذكر بأن المعرض، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، يشكّل منصة للتسويق والترويج الداخلي والخارجي لمنتجات من معامل وورش دُمّر معظمها أثناء الحرب، واستطاع أصحابها إعادة تشغيلها رغم كل الدمار والصعوبات بعد تلقى وسائل وسبل الدعم اللازم ليساهموا في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر كسر الحصار وارتفاع حدة الأسعار.

مع الإشارة إلى أن أبواب المعرض تفتتح للزوار من الساعة ٤ عصراً ولغاية الساعة ٩ مساءً يستمر لغاية ٦ الشهر الجاري.